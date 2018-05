Kan man godt renovere nybyggeri?

Et hvidt køkken hang før på væggen til venstre. Det sløjfede Hans Jørgen Vesthardt, og fik i stedet en snedker og Aarhus Boligbyg til at samle alle køkkenfunktionerne i en ø. På den måde skal man ikke stå med ryggen til andre i opholdszonen, når man laver mad, og så er hele rummet blevet lettere at indrette.

En fleksibel lejlighed

Andre havde måske set lejligheden fra 2012 som indflytningsklar, men ikke arkitektparret. Hans Jørgen Vesthardt har efterhånden blandt venner og familie fået ry for, at han ikke kan flytte ind et sted uden at lave om på det. Det gjaldt også denne spritnye lejlighed.

– Mange lejligheder, der bliver lavet på den her måde, er jo et 'grund-rum', som er opdelt med lette vægge. Sådanne vægge er nemme at fjerne, så på den måde er det fleksibelt inden for den store hovedramme. Så hvis man gerne vil bo her pga. fx udsigten eller beliggenheden, men ikke kan lide rum-opdelingen, så er der mulighed for at bygge om på det på en simpel måde, uden det faktisk behøver at blive ret dyrt, forklarer han.

Inspirationen til renoveringen har han fundet hos den anerkendte arkitekt Le Corbusier, som bl.a. arbejdede med den åbne plan og med at udnytte rumhøjden til at kunne leve i flere niveauer.

– Min drøm om et 'grund-rum' med et udsigtsdæk kunne realiseres her. Vi kunne lave et rum, hvor man kan være mange, og som man kan dele op i zoner, siger han og forklarer, at den ene ende af lejligheden fungerer som en opholdszone med sofahjørne og spisebord, den anden ende er en rolig zone, hvor man kan arbejde og sove, og midten er en teknisk zone, hvor man kan gå rundt og lave mad. Zoneinddelingen defineres af det indskudte dæk, hvor man kan sætte sig og læse en bog, eller lægge sig ned på daybedden, lukke øjnene og vågne op til udsigten af lav sol over Aarhusbugten.