Hvordan udnytter vi pladsen i vores lille lejelejlighed?

Kære Lone



Tak for en meget inspirerende indretningsblog. Min mand og jeg bor i en lejelejlighed på Nørrebro, 81 kvadratmeter, der består af et lille køkken, en stue, et smalt værelse og et soveværelse.



Vi er glade for vores lejlighed, men vi kunne godt bruge noget input til, hvordan vi kan udnytte de 81 kvadratmeter bedre. Især den lange stuevæg med både spisebord og sofaområde føles lidt klemt – specielt, hvis vi har gæster og skal kunne være lidt flere om bordet. Til gengæld bruger vi ikke det smalle stueværelse til andet end kontorplads og lidt opbevaring, fordi vi håber på, at det bliver til et børneværelse i fremtiden.



Vores største ønsker til indretningen er: bedre plads til at have flere gæster til spisning, opbevaring af service/et barskab og et fremtidigt børneværelse. Vi vil gerne beholde en kontorplads i lejligheden. Det ville også være dejligt med nogle gode idéer til at afgrænse de forskellige områder i stuen. Vi har overvejet et flot tæppe under sofaen, men har været i tvivl om farve og størrelse.



En løsning, vi har tænkt på, er at lave en ny spiseplads med bænk i stuen, fx mellem dobbeltdør og dør til entré. Der er ca. 180 cm x 160 cm. Hvis vi kunne finde et flot bord med tillægsplader, kunne man udvide, hvis man skal være flere.



Vi har også overvejet at nedrive/flytte vægge, men vi føler, det bliver for mange penge at bruge på en lejelejlighed, som vi nok vokser fra om nogle år. Væggen mellem stue og entré er bærende, væggen mellem de to stueværelser er nemmere at fjerne, dog er der radiatorer på begge sider af væggen ved altandøren.



Mange tak!



Venlig hilsen Erik og Laura