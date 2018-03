Hvordan får jeg plads til alt i ét rum?

Kan jeg få hjælp til at indrette mit værelse? Jeg har lejet mig ind i en lille et-værelses, hvor jeg skal have alt i samme rum: Seng, spise- og arbejdsplads og helst et sofahjørne også, så jeg kan have venner på besøg.

Al opbevaring af mine ting og tøj skal der også være plads til. Jeg har allerede en madras der måler 140 x 200 cm. Medsender plantegning med mål. Har du et forslag til, hvordan det kan lade sig gøre?

Kristian Hansen