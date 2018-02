Highlights fra BO BEDRE: Lejlighed i Oslo med design og farvede detaljer

Grete og Erik er optaget af æstetik og kvalitet, og kom tidlig ind i byggeprojektet. På den måde fik de mulighed for at påvirke materialevalget. For at gøre lejligheden varmere og personlig investerede de i et bedre gulv og et mere raffineret materialevalg i køkken og baderum. Ligeledes blev væggene malet i rosa, grønt og blåt. Skulpturer og malerier lavet af børnene Una og Ole har fået en naturlig plads i interiøret. Det samme har keramikken og kunsthåndværket, som parret har samlet gennem årene. Dermed er helhedsindtrykket blevet både varmt og enkelt.

– Livet i lejligheden er så let. Vi har få udvalgte ting, som alle har en funktion, så vi kan nemt holde orden. Vi træner på træningsstudio to bygninger væk og tager gerne en dukkert på søbadet Sørenga bagefter. Mad køber vi i nabobygningen, og vi griller på terrassen – hvis vi ikke lader os friste til at spise ude. Men lejligheden viser sig fra sit allerbedste, når vi har fest. Om vinteren giver udsigten til alt byens lys en New Yorker-følelse, og om sommeren er det fantastisk at åbne de store skydedøre, som gør opholdsrummet dobbelt så stort, og hvor vi så kan invitere dobbelt så mange gæster!

Billede: Takket være skydedøre langs opholdsrummets endevæg, føles rummet dobbelt så stort, når der åbnes til den store terrasse. Indenfor har Grete og hendes mand Erik skabt en lys og varm ramme med rosa vægge, Dusty Pink fra Jotun. Spisebordet af valnød og stolene, Soft Pad og DCM Plywood, er alle designet af Charles og Ray Eames for Vitra. Arco-lampen, designet af Achille & Pier Giacomo Castiglioni for Flos, er en 40-års jubilæumsudgave med sort marmorfod. På væggen hænger et maleri lavet af datteren.