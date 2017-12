Vidunderlig julebolig nord for København

Rækken af vinduer sikrer et smukt lysindfald i husets spiseområde, der er indrettet kontrastfyldt og med et strejf af eklektisk art deco. Gubi Beetle-stole er placeret omkring et rundt bord af Moooi. Kobberpendlen er designet af Tom Dixon, og lysestagerne i krystal er fra Reflections Copenhagen. På den bageste væg hænger et fotografi, Julie har købt hos Modern Lamps. Krukken i vindueskarmen er fra De Fire Årstider.



Julie Hugaus hjem glimter af jul. Traditionel, rød jul med nisser sat ind i et minimalistisk, moderne og funklende univers. Hun er medejer af Reflections Copenhagen, der laver spejle og krystalobjekter, og bor sammen med sin mand, Frederik, og børnene Vilma Dakota på 8 og Vegas Dixon på 4 år ved Øresund i en spændende funkisvilla fra 1880. Her har arkitekturens modernistiske formsprog sat sit præg på interiøret, og skandinavisk tradition forenes med dekadente undertoner og detaljer.

Julie Hugaus stilsikre smag er nem at afkode i hjemmet, der er indrettet med rene linjer, designklassikere, smukke krystalvaser og spejle af eget design fra Reflections Copenhagen, som på fornem vis forener kunst og design i et art deco-univers.