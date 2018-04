Det er arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg Per Troelsen, der har stået i spidsen for den omfattende restaurering af PH’s hus, og som i løbet af de mange måneder, projektet har stået på, har fået PH ind under huden. Han har haft styr på hver en lille revne og på alle de originale materialer. Udfordringen har været både stor og interessant.

– Da vi overtog huset, fremstod det med tydelige sætningsskader. Nærmere undersøgelser viste, at skaderne skyldtes, at huset simpelthen var ved at skride ned ad den stejle grund. Husets fundament blev støbt i vinteren 1937. Det var et sliskefundament, der på syd-facaden mod Brogårdsvej kun stak ca. 30 cm ned i jorden, og tilmed var betonen af meget ringe kvalitet. Første led i restaureringen var derfor at sikre huset ved at efterfundere ned til bæredygtig bund og frostfri dybde med et trappefundament, der i modsætning til et sliskefundament 'binder' huset til grunden, forklarer Per Troelsen, der har skullet forvalte og restaurere en ret enestående kulturarv.

– Da Realdania By & Byg overtog PH's hus, stod det usædvanlig originalt. Skabe, reoler, gulve, vinduer – selv farven på gerichter og radiatorer – var ikke ændret eller fjernet. Det er fantastisk at opleve et næsten 80 år gammelt hus stå så originalt. Besøger man huset i dag, vil man derfor opleve et hus, som svarer næsten præcis til det hus, som PH boede i, fortæller Per Troelsen.

Få hele historien og Poul Henningsens hus her og sammenlign de gamle billeder med de nye.

