Stilrent funkishus på Frederiksberg

På den lille kamferkiste i stuen står en gammel Kaiser Idell-lampe af Christian Dell og en skål, som Katrine Martensen-Larsen har fundet i en genbrugsbutik. Gardinerne i den sarte grå tone i hør og kashmir er fra hendes brors forretning, Tapet Cafe. Hun har valgt samme gardiner i hele huset for at skabe et roligt udtryk. Paneler, døre og karme er malet hvide lige som væggene for at nedtone, at de har en pyntet karakter, som trodser husets funkisstil. Det er her, man kan se, at huset er tegnet i en brydningstid, hvor man var parat til skarp modernisme udvendigt, men ikke til at undvære paneler, stuk og sprosser indvendigt.

© Kira Brandt