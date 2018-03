Se forvandlingen – fra mørk murermestervilla til åben og lys familiebolig

Der er lavet brede åbninger, hvor der før var døre. Det giver visuel og auditiv kontakt, men også et langt bedre lysindfald i alle rum.

Respekt for murermestervillaen

For arkitekt Beatrix Wuttke handlede ombygningen ikke blot om at sætte flueben ud for familiens ønsker, men også om at læse huset.

­─ Murermestervillaen er en klassisk størrelse, som du er nødt til at have respekt for. Det dur ikke at lave en stor glastilbygning eller tilføje supermoderne træk, der ikke passer til et hus som her fra 1920’erne. I stedet skal man udnytte hustypens muligheder.

Se flere ombyggede murermestervillaer her

Det betød blandt andet, at en uudnyttet skorsten på arkitektfirmaets opfordring kom i spil. I dag er den nye pejs en del af etagens omdrejningspunkt. Rundt om blokken er der ingen døre til at bryde det sammenhængende rumforløb, hvilket giver en fornemmelse af, at rummene er blevet en del større end før ombygningen. Desuden er alle radiatorer fjernet, og i stedet er der gulvvarme under de nye, brede gulvbrædder i asketræ.