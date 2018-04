Loftpendlerne er PH 3/2 af Poul Henningsen fra Luis Poulsen, stolene er Y-stole af Hans J. Wegner fra Carl Hansen & Søn, spisebordet er designet i Dinesen Douglas af John Pawson, slagbænken er fra Dinesen Douglas, læderstropperne er fra Sørensen Leather og hyndebetrækket er Fuse fra Kvadrat.

En hjemlig følelse

Huset er indrettet i samarbejde med tegnestuen Reinholdt//Rud. Den omkringliggende natur var udgangspunktet og målet var at skabe et hus, der føles om et hjem, selvom man kun er på besøg i kort tid.