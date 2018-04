Sådan bor en verdenskendt kunstner

Eksklusiv kunstervilla i Hellerup

Den verdenskendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson har besluttet at det er på tide at rykke teltpælene op og finde en ny bolig. Og hvilke teltpæle. Villaen, der ligger i Hellerup nord for København, er udbudt til en salgspris på 22,8 millioner kroner af ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen. Det svarer til en kvadratmeterpris på 83.000 kroner, hvilket er godt 25.000 mere end gennemsnittet i området.