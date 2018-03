Sådan bliver det let at planlægge nyt til boligen

Møbler og indretning

Hvis du skal i gang med at lede efter nye møbler til boligen, er det en god idé først at tænke over, hvad dit praktiske behov er - hvor stor skal sofaen være, eller hvor mange mennesker du gerne vil have plads til rundt om spisebordet? Derefter skal du tænke over, hvilken stil du gerne vil have møblerne i. Hvis du gør dig de indledende tanker, er der større chance for, at du investerer i møbler, du vil blive glad for i mange år fremover.

