Tennisstjernen Roger Federer regnes af de fleste eksperter for at være den bedste tennisspiller nogensinde. Og med den status, er der naturligvis rullet en del kroner ind på bankbogen, hvilket har givet Federer og hans familie mulighed for at bo i usædvanlig luksushuse i smukke omgivelser.

Luksushuse flere steder

Familien Federer, der består af hustruen Mirka, og børnene Myla, Charlene, Leo og Lenny samt Roger selv, har i forvejen et hus i Dubai og en skihytte i de schweiziske alper. Her bør det bemærkes, at hvis du med ordet hytte forestiller dig et fint lille bjælkehus a la Norge, så er det skudt helt og aldeles ved siden af.