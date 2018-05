Parcelhus renovering – få 6 gode råd her

Før lignede huset et hvilket som helst hus fra 1968 med gule mursten, en lille terrasse og hvid træfacade.

Optimering af parcelhus

Den fornemmeste opgave for Danske Boligarkitekter er at inspirere og hjælpe boligejere med at komme i mål med byggeprojekter. Siden 2012 har arkitekten Pernille Hjorth været Sekretariatsleder her, hvor hyppige forespørgsler handler om at optimere og ombygge parcelhuset – dem vi alle kender i gule og røde mursten, ofte skåret over den samme kam, og som siden 1940’erne er blevet sprøjtet ud i stor stil landet over. Mange af de klassiske huse er utidssvarende til moderne familiers behov. Men hvad gør man for at få dem opdateret?

Parcelhuset ligger Pernille Hjorths hjerte nært. Selv er hun vokset op i rækkehus, men havde en barndomsdrøm om at bo i parcelhus, som for hende var indbegrebet af frihed og plads med have, carport, terrasse, og mange værelser. Med tiden er kærligheden ikke blevet mindre, da boligformen rummer mange muligheder til forandring.