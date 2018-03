Naturlig skønhed – både inde og ude

Naturen inviteres indenfor Vinduet i stuen er en væg af glas, som lokker blikket ud og bringer lyset ind. Med vægge, gulve og loft beklædt med træ inviteres naturen indenfor. Stuen er indrettet med Wegners Ox Chair og Volthers Corona-stol, begge fra Erik Jørgensen. Sofaen er fra Cassina.

Et ægte træhus

Størknede perler af harpiks fanger dagslyset, som små sandkorn, og får væggene til at glitre svagt. Plankerne udsender en aroma af fældede nåletræer, som spreder sig i rummet. Vi befinder os i et ægte træhus. Træet forandrer sig, og bliver mørkere og mørkere med tiden. De fleste ville nok vælge at behandle deres nåletræsgulve og -vægge med lud eller hvidpigment for at øge og bevare det lyse, jomfruelige udtryk. Men ikke Heidi Tolo og Bjørn K. Haugland.

– Vi har lagt op til, at materialerne skal ældes naturligt. Træet skal have lov til at mørkne. Huset har i øvrigt så meget glas, at vi ikke er bange for, at det bliver for mørkt herinde, forklarer Heidi.