Kunstnerens personlige paradis

Jesper Christiansen har forbilleder. Her er det den tyske digter Goethes første tur til Italien, som har været inspirationskilde til dette detaljerige billede. Goethes farvelære opstod på denne tur, så den ligger som et lag i maleriet.

Bruger benspændet til at miste kontrol

– Du har kastet dig over Paradiset som motiv og emne, mens mange kunstnere måske mere forholder sig til Helvede – findes Paradiset i Odsherred?

– Ja, det gør, men faktisk er det ikke noget, jeg har fundet på, for efter Anna og jeg er flyttet herop, har jeg opdaget, at fx den fremtrædende kunstnerfamilie Svane boede på en gård ret tæt herpå, og de var også tiltrukket af Paradiset som motiv. Da Svanerne byggede deres hjem, var det med ideen om at bygge et paradis, og de valgte bevidst ikke at være influeret af den nye moderne abstrakte kunst, men forholdt sig til landskabet og naturen heroppe. Dengang var stedet her en dagsrejse væk fra København, så der opstod hurtigt en kunstnerkoloni i Odsherred. Måske også fordi lyset er lige så godt, som det du finder i Skagen. Vi har lys fra havet fra flere sider, som reflekterer og flimrer. Den italienske digter Dante skrev sin Guddommelige Komedie i Syditalien, men flyttede Paradiset til Firenze, så jeg besluttede, at så kunne jeg også flytte det til Odsherred. Jeg tror, jeg ville have hans opbakning, hvis han fik mulighed for det, smiler Jesper Christiansen, som kan sine klassikere – ikke fordi han nødvendigvis læser dem fra ende til anden.

– Da jeg faldt over Dantes Guddommelige Komedie, begyndte jeg at kigge i den og syntes, den virkelig så kedelig ud, så jeg læste to sider, og min fantasi tog fat, for den begynder i helvede og ender i lyset. En fortælling om, hvordan mørke bliver til lys – og hver gang jeg sætter en lille klat på lærredet, så er det jo den vej, jeg går. Kunstnerne Blake og Botticelli er vilde med Helvede og Skærsilden, lige så snart de kommer til paradiset, så holder de op, så jeg tænkte, at her er der en tom plads i kunsthistorien. Så den snupper jeg.

– Jeg har overført Italien hertil og fx brugt Vejrhøj, som er det højeste sted heromkring, hvor Dante taler om det højeste bjerg i Italien, så jeg overfører hans billedsprog til mit eget. Og så har jeg brugt benspænd. Hvis jeg skulle male ting i Dante-billederne, skulle de være fundet på loppemarkedet i Vig. På sådan et sted ved man jo aldrig, hvad der er at finde. En dag skulle jeg bruge et spejl, og jeg kunne ikke finde et, men fandt en LP med sølvpapir, så det kom til at fungere som spejl. Jeg bruger benspændet til at miste kontrol over billedet.