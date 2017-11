Hjemme hos MasterChef-kokken Mielcke

Over køkkenvasken hænger en PH-glaspendel. Der gik et helt år, før der kom lys over køkkenbordet, fordi parret ventede, til de havde fundet den helt rigtige lampe.

Rundt omkring i resten af huset finder man stole, sofaer og lamper formgivet af gamle danske designere. Møblerne har Mielcke ikke valgt for at sigte efter en bestemt stil. For ham symboliserer de noget helt specielt:

– Ligesom der engang var krise i møbelbranchen i Danmark, har der været krise i restaurationsbranchen. For ti år siden var København en gastronomisk udørk. Derfor måtte en håndfuld kokke fra min generation, bl.a. René Redzepi fra Noma, genfortolke udgangspunktet og råvarerne, og så blev København forvandlet til en verdenskendt maddestination. Uden at skulle måle sig med PH og Wegner så tror jeg, det var det samme, der skete, da de startede en verdensomspændende designbølge. Håndværkstraditionen og fascinationen af et materiale er den samme – de arbejdede bare med træ og stål, hvor vi arbejder med råvarer.