Genial løsning: Tilbygningen blev lagt i kælderen

Ovenpå tilbygningen er der anlagt en nordvendt terrasse, der heldigvis er så lang, at den ryster sig fri af husets skygge og har flere solskinstimer om dagen. På espalieret blomstrer i sommerhalvåret en blåregn, der med tiden vil danne et læfyldt tag. Vinduerne i sidefacaden er identiske med dem, der efterfølgende er monteret i husets kælder. Det giver en naturlig sammenhæng huset rundt.

For 12 år siden besluttede arkitekt Bjarne Frost og hans hustru landskabsarkitekt Kristine Jensen sig for at lave en tilbygning til deres murermestervilla i Århus, hvor Bjarnes tegnestue skulle have til huse. Tilbygningen blev bygget ind i en skrænt mod nord i baghaven og i kælderniveau. For at udviske fornemmelse af kælder i den nye tilbygning, har arkitekten benyttet en række smarte, arkitektoniske greb.

Trappenedgangen til kælderen blev åbnet, så trappen har et ensartet og visuelt forløb fra underetagen via stueetagen til første salen. Herudover er tilbygningen meget lys med vinduer mod vest og syd og store gulv-til-loft vinduer mod nord, hvor der i øvrigt er udgang til en mindre gårdhave. Bjarne Frosts tegnestue med de 10-12 ansatte fik dog ikke lov til at ligge længe i den nye underetage.

─ Det blev hurtigt for småt. Der lå arbejdstegninger og modeller i alle rum. Privatliv og arbejde flød for meget sammen, så min tegnestue rykkede ud af huset. Til gengæld har vi i dag det store køkkenalrum i tilbygningen helt for os selv, fortæller Bjarne Frost.