En tilbygning blev løsningen på pladsproblemer hos designeren Kristina Dam

Da en villa blev sat til salg i det kvarter, designer Kristina Dam og familien havde drømt om at flytte til i flere år, måtte de slå til, selvom den var for lille. Pladsen fik de via en tilbygning.

Løsningen på pladsmangel

Efter designeren Kristina Dam og hendes familie havde boet på Amager i otte år, havde de forelsket sig i det nærliggende område ved Italiensvej. Her er kun fem minutter til vandet og ti minutter til Københavns centrum på cykel. Men der kommer sjældent huse til salg i området, så da en villa blev ledig, valgte parret at købe, selvom den manglede lidt kvadratmeter. Det var der heldigvis en løsning på.

– Vi har ofte middagsgæster, så der manglede en større spisestue. Vi så muligheden for at skabe en tilbygning, der samtidig kunne forene det ydre med det indre, og hvor vi kunne lege lidt med nogle ideer, blandt andet den integrerede bænk, fortæller Kristina Dam.

Designeren havde hovedet fuld af tilbygningstanker. Dem gjorde hun til virkelighed med hjælp fra arkitekten Anne Louise Breiner. Resultatet blev en tilbygning på 30 m2, hvor vinduerne kan let skydes til side, så den grønne have bindes sammen med boligen. I enden af tilbygningen folder gulvplankerne sig opad og bliver til front og siddeflade på en lang bænk. Denne løsning er en idé, Kristina Dam længe har ønsket at føre ud i livet.