Se designer Louise Eegs skønne nyrenoveret hjem

To citrongule keramik-skamler giver liv til basis- farverne.

En bolig med plads til familien

Det er ikke så mærkeligt, at farvesammensætning spiller en særlig rolle for Louise Eeg. Hendes mor er kunstner, og hendes far samlede på kunst, så det har været en naturlig del af hendes opvækst at gå på gallerier og museer. Hun har også selv gennem årene fået skabt sig en fin samling.

Malerierne symboliserer de livsperioder, hun var i, da hun købte dem, så de sætter et personligt præg på hjemmets historie. Hun finder især tid til at gå på gallerier, når hun er på inspirationsrejse, og derfor er meget af den kunst, der hænger i hjemmet, også købt i udlandet.

Siden familien flyttede ind, har huset fået nyt køkken, alrum og to nye badeværelser. Køkkenet er udført i røget eg og kobber og er fra Koch Køkken. Louse Eeg er glad for dets høje kvalitet og for udsigten til skoven gennem køkkenvinduerne. Køkkenet er da også sammen med alrummet det rum, familien bruger allermest.

– Her hænger vi ud både morgen og aften, når der laves mad, eller når morgenkaffen drikkes. Enten kører nyhederne i tv´et, ellers hører vi musik. Det giver en god stemning, når alle lige skal vågne.

Den bagerste stue er samlingssted for familien sidst på dagen. Her slapper de af og nyder de sidste solstråler gennem de dobbelte glasdøre. Lige uden for dørene ligger terrassen og skoven, som familien bruger til legeplads, når de kører på mountainbikes, løber og går ture med hunden Lucca. Man kan vidst roligt sige, at de har givet kavalerboligen nyt liv.