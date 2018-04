Her bor Mette og Morten, som er vilde med naturmaterialer. Skærebrættet er af oliventræ ligesom samtlige vindueskarme i huset. Væglampen i kobber er fra Lampe Gras.

Feriestemning året rundt

Midt i et naturskønt område side om side med græsarealer og havudsigt ligger et næsten kvadratisk betonhus. Det synes at skille sig ud fra naturens farver, former og materialer, men bag betonvæggene er bløde elementer som træ og læder lukket ind.

Huset tilhører parret Mette og Morten og deres tre børn. Efter at have boet væk fra Thurø i nogle år begyndte de at drømme om at flytte tilbage. Tilbage til øen, hvor der er feriestemning året rundt. De kunne bare ikke finde drømmehuset, så de begyndte at lege med tanken om at bygge et hus selv. Da de faldt over byggegrunden, var det den oplagte mulighed for at springe ud i det, og så designede de deres nye hjem, præcis som de ønskede det, sammen med arkitekten Niels Janus fra Gråbrødre Arkitekter.