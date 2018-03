180 kvm med mange farver

Søren Ejlersen har indrettet det 180 kvm store hus i en farverig stil, der passer godt til parrets personligheder: han er kendt for at være fuld af ideer, parat til at gå nye veje og ikke mindst have et sprudlende humør.

Villaen er på tre etager og indeholder bl.a. en hall samt en stue med åbent ildsted. Derudover er der flere værelser med en "særligt levende atmosfære", som det beskrives på ejendomsmæglerens hjemmeside.

Herunder kan du se flere billeder fra Søren Ejlersen og hustruen Anne Mettes bolig, som netop er solgt. Hvis du vil se mere liebhaveri, kan du tjekke denne fantastiske liebhaverlejlighed ud, som også er i en klasse for sig.