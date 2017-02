Her er en af Danmarks absolut flotteste lejligheder

Oven på butikken, på 3. og 4. sal, bor Thomas Gundorph Mortensen og hans familie. Her er luft, lys og plads. Men ikke mindst sjæl. Og flere forskellige universer.

I hjertet er jeg minimalist. Men det er jo i kontrasterne, dynamikken og magien opstår! Det er i fejlen, i den lille mislyd, du skaber noget unikt og smukt. Nøjagtig som i musik. Der er noget symfonisk over det at indrette sig – der skal være noget, der lige hiver i dig eller får smilet frem. En forkert tone. Man kan kalde det grimhedens æstetik ... Ordene er Thomas Gundorph Mortensens. Han er en provocateur, men også en mand med benene på jorden. Efter 30 år i modebranchen valgte han for et par år siden at fokusere mere på interiør, en branche, der er knap så hurtig og flygtig, men dog stadig beslægtet. Valget var ikke så svært, for design og indretning er en passion for ham. Det ses med tydelighed i hans private hjem, hvor han omgiver sig med særligt udvalgte ting og møbler. Stilen er frivol, opulent, men også nostalgisk. Der er klassikere af Poul Kjærholm, Vilhelm Wohlert, Eileen Gray, Warren Platner, Vico Magistretti med flere.

– I en tid, hvor verden er så foranderlig, har vi brug for ro. Vi kigger mere indad og søger dybere. Se nu bare, hvordan Finn Juhls møbler er populære igen, det organiske, der appellerer til urkraften i os. Det samme med keramik og stentøj, gamle besjælede træobjekter. Håndværket. Det er et ubevidst ønske om, at tiden skal stå stille. Og samtidig er det opbrudstid, hvor vi dropper det forudsigelige, og helst skal overraske både hinanden og os selv. Så det handler faktisk om at bruge det traditionelle på en utraditionel måde, fastslår han.