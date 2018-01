Glaskarnap gav masser af lys i kælderen

Vindueskarnappen fra 1980'er-renoveringen af kælderen var begyndt at vise svaghedstegn. Træværket var råddent, og parret ønskede sig mere lys i deres kælderafdeling.

Fra mørk kælder til favorit-rum

Pladsmangel sendte i sin tid Peter Bastholm og hans kone ned i kælderen, da pladsen blev for trang for børnefamilien i 1950'er-bungalowen – og de er aldrig kommet op igen. Det er 40 år siden, at den unge familie rykkede ind i det gedigne hus i dejlige omgivelser, men hvor kælderen før var mørk, er den i dag med hjælp fra arkitekt Morten Dalsgaard blevet forvandlet til alles favorit-rum med masser af lys og adgang til haven.

– Vi ville gerne renovere huset, da børnene flyttede. Det trængte efter alle de års slid og brug. Og med arkitektens hjælp fik vi lagt en plan for hele overetagen og bl.a. væltet mure og inddraget et værelse til stuen og åbnet køkkenet. Men der skulle også ske noget i kælderen, fortæller Peter Bastholm.

Kælderen fik en karnap engang i 1980’erne, men den bar præg af, at den dengang unge børnefamilie skulle spare på materialerne, og trærammerne omkring vinduerne var begyndt at rådne.

