God kunst skal irritere øjet – på galleriejerens hjemmebane

Flamingoen er en gave fra Sydafrika, hvor Jesper Elg har boet. Træskulpturen er lavet af kunstneren Pind, og møtrikken til højre for værket er fundet på Mont Blanc

Vigtigt at udvikle og eksperimentere med kunst

Det er også vigtigt at give plads til, at ens smag kan udvikle sig. Selv har Jesper Elg for nylig købt et Asger Jorn-litografi. Noget han for ti år siden svor, han aldrig ville gøre, fordi han forbandt det med PH-lampen, ellipsebordet og alt det andet korrekte. Dengang havde han fået en overdosis af dansk kulturarv og havde brug for en sund pause, som han kalder det. Men nu besøger han Louisianas permanente udstilling med Jorn, hver gang han er på museet, og har opdaget, at han fascineres til at tage fotos af de samme malerier igen og igen.

– Den energi, der ligger i Jorns ting, er helt fantastisk, og den måde, han gik til maleriet på, er enormt relevant i dag, og selvfølgelig bliver jeg nødt til at have et Jorn-litografi, siger Jesper Elg.

Billedet er til indramning, og måske er værket en god anledning til at ommøblere kunsten i lejligheden. For når Jesper Elg får følelsen af, at alting hænger perfekt, er det ved at være tid. Og sådan har han det nu. Måske skal han også eksperimentere med en farve på væggen.

– Det er med at finde balancen mellem der, hvor det presser én lidt og samtidig er til at leve med.