Fra håndværkertilbud til drømmehus

At tingene ikke altid går som planlagt, er historien om Thomas og Pernille Hjorts huskøb et godt eksempel på. For lidt over to år siden satte de deres hus til salg, da planen var at flytte i noget mindre og mere overskueligt, da tre ældste i børneflokken på fem var flyttet hjemmefra.

I dag – mere end tre år efter hussalget – står han på øverste etage i familiens nye hus. Og det er meget større end det gamle hus. Løsningen viste sig nemlig at være noget helt andet end at få mindre plads.

I stedet har familien nemlig valgt at leje stuetagen ud til to af de tre ældste og hjemmefraflyttede børn – og selv indtage første og anden sal med de to yngste børn.

Se mere fra denne bolig her.

BILLEDE En væg måtte fjernes før der blev tilstrækkelig plads til drømmekøkkenet. En raffineret detalje er gasblusset, der er svejset ned i den tynde, massive stålbordplade. De mørke køkkenelementer er fra Ikea, mens stålbordpladen er bestilt på mål hos firmaet Heartstealing.