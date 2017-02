Fem unikke steder at holde din ferie

Luksus flodhus i Amsterdam

Må din ferie godt være præget af det luksuriøse, men samtidig have et strejf af den rolige natur? Så kan du vælge at tage på en helt speciel ferie til Amsterdam. Amsterdam har nogle fantastiske flodhuse, hvor komforten er værd at nævne.

Flodhuset her, har sin helt egen charme, og med det klare vand lige ude foran døren, er det svært ikke at tage en forfriskende morgendukkert.

Med flodhuset følger en stor baghave, hvor du finder et udendørs køkken og et lounge-sted, her kan børnene ligeledes boltre sig rundt, når de ikke vil lege i vandet.

På cykel tager det blot en halv time at nå Amsterdams centrum, hvor du har rig mulighed for at opleve byens stemning og liv.