Tilbygning til rækkehus

Rækkerne af huse. Fine, funktionelle og aldeles identiske ligger de på rad og række. Fyldt til bristepunktet med familier, der som familien her er faldet for de klassiske røde murstensrækkehuse i det børnevenlige kvarter.

Men faktisk er husene ikke så ens endda. Kommer man rundt i de små haver, ser man nemlig, at pladsen her er udnyttet vidt forskelligt. Nogle med overdækkede træterrasser, andre med typiske udestuer, der blev knappet på i overtal i 1970'erne.

Og så er der tilbygning her, der ikke syner af meget – men som har gjort en kæmpe forskel ved at give familien mere albuerum, og frem for alt gjort, at de nu kan se sig selv i det lille rækkehus mange år endnu.

Friske fra lejlighed i København føltes rækkehuset på 125 kvm i to etager ellers som et rigtig godt match, da parret flyttede ind for mere end 10 år siden. Og pladsen var i princippet også fin de første par år med to små børn. Men med tiden, og to voksende drenge, kunne de godt se, at de enten måtte flytte eller tænke helt ud af boksen.

– Egentligt så vi det som et rigtig godt begynder-hus. Men vi er kommet til at elske kvarteret, så for os var det en stor værdi, at blive boende her og ændre på vilkårene frem for at flytte til større, fortæller husets kvindelige beboer.

BILLEDE Sådan ser det lille rækkehus ud fra havestuen, hvor arkitekt Nanna Berings tilbygning i træ er blevet en fin del af rækkehuset. Parret kunne godt have bygget længere ud i haven, men fravalgte de flere kvadratmeter for at bevare harmonien. Tilbygningen giver samtidigt læ til den nye træterrasse, der blev tænkt ind i løsningen.