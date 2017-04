Et hjem med den mest betagende udsigt

Fra køkken-alrummet er der adgang til arbejdsværelset og et gæsteværelse med bad. Rummene er adskilt med skydedøre, hvilket betyder, at man kan lade rummene flyde sammen, så det hele føles som ét rum med det gennemgående lysindfald fra begge sider. En trappe fører én videre op til næste etage, hvor et rækværk i glas får de to etager til at smelte sammen.

På 1. sal går du fra trappen direkte ind i opholdsstuen, som også har direkte udgang til en solrig terrasse. På denne sal ligger også et stort soveværelse og et badeværelse. Skydedøre er også her brugt til, at man kan få rummene til at glide mere sammen. Opholdsstuen domineres af en lang, rød sofa, Greg fra Zanotta, som er det samlende element i stuen, hvorom alting retter sig ind. Begge etager har en fin sammenhæng ved hjælp af den gråsorte murstensvæg, der også i stuen løber fra den udendørs terrasse og direkte ind i stuen, hvor den skaber kontrast til de hvide vægge.

Vivian Bojes fokus på farver, lys og overflader skinner igennem i indretningen af hendes egen bolig. Her får lysindfaldet frit spil i rummene gennem de store gulv til loft-vinduer.

BILLEDE For enden af køkken-alrummet finder man spisegruppen placeret med direkte udsigt til havet og med adgang til terrassen. Spisebordet med plade i hvid laminat er tegnet af Eames ligesom de to gule stole for bordenderne. De øvrige fire stole i sæbebehandlet bøg er wienerstole nr. 209 fra Thonet. Det mønstrede uldtæppe er tegnet af Bouroullec for Nanimarquina.