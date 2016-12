Drømmehuset ved Augsburg i den tyske delstat Bayern

Han har brugt ovenlysvinduer flere steder i huset for at udnytte det naturlige lys så meget som muligt. Derfor er alle vægge vinklet mod bagvæggen, således at rummet er størst ud mod naturen.

Det betyder, at øjet naturligt drages mod det, der er udenfor, men også, at der kommer så meget dagslys ind som muligt. Men der er naturligvis også brug for kunstigt lys, og det er fx integreret i dørkarmene og steder, hvor der er naturligt lys om dagen.