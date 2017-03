Designchefens smukke villa fra 1930'erne

På den stille villavej i Virum ligger huset, som udefra stadig ligner sig selv helt tilbage fra 1930'erne, da det blev bygget. Dog har huset fået en tilbygning engang i 90'erne, så familien Marstrand i dag har 130 m2 plus de 110 ekstra beboede m2 i det høje kælderplan. Huset, der er rammen om livet hos familien Marstrand, er perfekt for Henrik, der har designfirmaet Mater, hans kone, Mette, der er jurist, og pigerne Olivia og Sophia, og ikke mindst det nye medlem af familien, en tornado i form af golden retriever-hvalpen Bailey.

Efter at familien flyttede ind, er der ændret markant på husets oprindelige rumfordeling. Særligt Henrik havde ideer til, hvordan husets funktioner skulle ændres for at kunne dække en moderne families daglige behov. Vægge blev fjernet, så de oprindelige (mindre) rum nu er blevet til lyse og større arealer, så både pladsen og lyset fra vinduerne udnyttes maksimalt.

Nu er husets største og centrale rum blevet et stort lyst rum, hvor dagslyset vælter ind. Et rum, der efter væggene er fjernet, både er indrettet med nyt moderne køkken og en skøn spiseplads. Denne ændring af 30'er-arkitekturen betyder, at man i dag kommer fra hoveddøren ind i en mindre smal entré, og derfra direkte videre til det store nye lyse leverum, hvor der er plads til både mennesker og dyr.

Bag spisepladsen er der nu et kig gennem glasdørene ind til en lille stue, hvor den store bløde sofa nu er familiens naturlige samlingssted. Herfra er der også dør ud til den gang, der kæder alle rummene sammen, det gælder både badeværelset, et gæstetoilet, Sophias værelse, et mindre gæsteværelse og et lyst dejligt soveværelse, der har døre ud til haven. Som "snart teenager" har Olivia på tolv år valgt et værelse i det høje kælderplan.

Selve indretningen hænger også sammen, naturligvis med en del af Maters møbler, der med sin altid enkle og grafiske nordiske stil medvirker til en rolig, harmonisk – og personlig – stil.

BILLEDE Den grå væg i køkkendelen giver en god effekt, ligesom rammen om glasdøren ind til sofastuen.