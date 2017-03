Den hvide firkant på bakken i Birkerød

Selvom det højloftede køkken-alrum er husets ubestridte centrum og der, familien opholder sig mest, bliver stuen på førtesal også brugt flittigt.

- Når vi er os selv, er det her vi går op om aftenen, når børnene er lagt i seng. Og har vi gæster, sætter vi os typisk herop, og nyder roen, mens børnene måske sidder nedenunder i børneafdelingen og ser film. Det er fint tænkt, at huset giver plads til så mange forskellige aktiviteter på samme tid. Jeg har bemærket, at børnenes kammerater er ellevilde, når de er her. De siger, at det er et godt hus at lege i, fortæller ejeren.

Og et bedre skudsmål kan man næppe give et hus: Et godt sted både at leve og lege.

BILLEDE Køkken-alrummet er et storslået rum med 5,5 meter til loftet og et kæmpe vinduesparti med skydedøre ud mod den gamle villahave. Pendlerne Random Light er fra hollandske Moooi. Kunst på væggen af Lillan Lerche.