Den lille byggegrund på gadehjørnet lå ubebygget hen i mange år i villakvarteret nordvest for København. Et byggeprojekt blev opgivet - der var simpelt hen ikke plads til et gængs typehus, med mindre noget blev skåret væk. Ikke desto mindre har arkitektparret Rasmus og Viviana Iversen i dag 248 kvadratmeter at boltre sig på. De bed nemlig på, købte grunden og tegnede deres eget hus, så det passede lige nøjagtig til denne grund.

Huset har vakt opsigt i kvarteret, men mest på den positive måde.

- Børnene kalder det togvognen. Forbipasserende har også troet, at det skulle være en børneinstitution eller hjemsted for en ny 7-Eleven. Det sidste nok især på grund af beliggenheden på gadehjørnet, fortæller Viviana Iversen uden antydningen af at være fornærmet over sammenligningerne.

”Togvognen” er i dag både en velfungerende privatbolig og arbejdsplads. I underetagen er der indrettet tegnestue, og for nylig blev der også sat en skillevæg op og indrettet et ekstra værelse her.

- Da vi flyttede ind, havde huset kun to børneværelser. Så det problem måtte løses, da nummer tre var ankommet. Han er nu tre år og har lige fået sit eget værelse, mens vores store pige på 15 er rykket ned i det nye værelse i underetagen, fortæller Rasmus Iversen.

Husets underetage er heller ikke det værste sted at befinde sig. Der er nemlig ikke tale om en gængs kælder. Her er tre meter til loftet, og fra de brede vinduer øverst falder lyset smukt ned på tegnebordet. Fra arbejdspladsen har parret også direkte udgang til haven.

BILLEDE En rød dør bryder lamellerne i cedertræ og byder et varmt velkommen til huset.