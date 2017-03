De byggede et unikt svævende hus

Det helt unikke ved huset er placeringen så tæt ved skovgrænsen. At trække skoven ind som fast inventar igennem store glaspartier og at skabe et altid skiftende billede af årstiderne var ambitionen med huset.

– Vores idé var fra starten, at man som familie skulle kunne nøjes med at bruge den øverste del. Arealet nedenunder er tænkt som børne- og gæsteafdeling, fortæller bygherren.

Huset skulle også være så åbent som muligt kun med pejsen som rumdeler i det store køkkenalrum. Det eneste sted, der er døre, er ind til forældreafdelingen med soveværelse og bad og ind til kontoret. For at få et uhindret kik til skoven og haven er der valgt gulvvarme i gulvet fra Dinesen, så radiatorerne ikke tager udsynet. Hvorimod entreen, bryggerset og vådrummene er belagt med dekorative sandsten.