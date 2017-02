1960’er-typehuset fik øjnene op for udsigten

BILLEDE Sådan så 60’er-huset ud før ombygningen.

Lone og Lars’ hus er et af kvarterets ældste, og alle vejens øvrige huse er skudt op omkring det siden de byggelystne 1960’ere. Det er et hus, som alle i nabolaget kan huske. Alle har spadseret forbi engang, kendt beboerne eller har måske endda haft sine børn i børnehaven, som lå i husets ene del på et tidspunkt. Huset var også det første hus, Lone og Lars kiggede på i deres boligjagt, og det var i sidste ende dét, de endte med at købe og transformere fuldstændigt.

– Vi kiggede efter et hus med ‘wow-faktor’, fx noget natur, man kunne blive begejstret for. Vi kunne med det samme se potentialet i det og den store grund, og at det kunne blive rigtig godt – men vi syntes samtidigt, at huset var alt for stort og opgaven med at gøre det til “vores hjem” var for omfattende. Så vi ledte videre et halvt års tid, men hver gang vi var ude og se på noget, endte det med, at vi kiggede på hinanden og sagde; ‘Det slår ikke det første hus!’, fortæller Lone.

Se flere billeder fra huset hos Danske BoligArkitekter her.

Faktisk havde mægleren mere eller mindre givet op, da Lone og Lars pludseligt meldte ud, at nu ville de gerne se huset igen. Med på råd havde de arkitekt Morten Dalsgaard fra m4 arkitekter for at være sikre på, at de kunne skabe det hjem, de ønskede.

– Vi havde et indledende møde med arkitekten, hvor han også kom og så vores gamle hus. Han skulle få et indtryk af vores stil, og hvad vi kunne li’. Vi talte om vores planer om et stort åbent opholdsrum og nogle mere private afdelinger til både os selv og vores datter, og vi viste ham en skitse, vi selv havde lavet. Morten greb vores ideer og tanker og flyttede et par streger. Han gjorde ideerne mere skarpe – og sagde nej de rigtige steder, fortæller Lars.