I 1991 mistede vi to legendariske musikere: Freddie Mercury og Miles Davis – til gengæld fik vi (som titlen hentyder) The Julekalender. Hvor vidt dette var et lige byt... Det kan diskuteres. Det samme kan vores valg af farveskema til dette BO BEDRE oktober nummer i 1991. Til gengæld indeholder magasinet andre lækkerier og skønt ordspil i ægte far-joke stil.

