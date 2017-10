Nok ser denne shopping side en smule outdated ud, men i dag finder vi faktisk moderne både møbler og tekstiler, som trækker inspiration herfra. Det gammeldags trådnet bruges stadig i dag – dog mere af æstetiske end praktiske årsager.

Videre har sofaen en klassisk form, som også findes i dag. Det er også in at blande friske og interessante tapeter ind i nutidens indretning, for at give hjemmet kant og spænding.