I dette oktober nummer havde BO BEDRE den sjoveste konkurrence – "Ih, hvor har vi moret os". Opgaven gik ud på at at møblere en 1½-værelses lejlighed til en familie med et barn.

Modtageren af første pladsen samt trøstpræmie modtagerne havde nogle betegnelser på beskæftigelser, som vi ikke ser ofte længere: En bygningssnedkerlærling, en skoleelev, husholdningslærerinde og tre husmødre.