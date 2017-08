Zucchini med citron og mynte: Nem opskrift til i aften

Dette er en af de retter, som jeg rent faktisk serverer for min familie ofte i løbet af sommeren. Det er simpelt og tilberedt med sæsonens grønt, og – nogle gange vigtigt af alt - så er det en hurtig og let aftensmad. Jeg tænker ofte på denne ret som rigtig mad til rigtige mennesker. For lad os være ærlige; når fantasien om at bruge flere timer på at tilberede en tre-retters middag til din familie bliver kørt ud på et sidespor af jobs og børn, er dette er en af de retter, jeg tyer til. Det er en sund og nærende ret, som ikke kræver et større arsenal af potter og pander. Faktisk kræver denne opskrift kun én stegepande, og med den, kan du i løbet af små 30 minutter servere et rigtigt måltid mad for dig selv og din familie.