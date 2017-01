Yndige kardemomme cookies

Eksotiske småkager med sødme og krydderi

Min kæreste, Mikkel, og jeg besøgte Marokko for første gang for lidt over 3 år siden, og jeg kan stadig smage sødmen fra den friskpressede appelsinjuice, vi fik ved en lille bod på den pulserende handelsplads, Djeema El-Fnaa, og dufte de aromatiske krydderier fra de farverige markeder.

Da jeg fandt rosenvand hos vores lokale grønthandler på Nørrebro, var mine tanker straks tilbage i Marokko. Og jeg lover, at dine tanker vil gøre det samme, hvis du laver disse cookies.

Opskriften er baseret på det engelske short bread, som klassisk består af 3 dele mel, 2 dele smør og 1 del sukker. Jeg har nedjusteret smørindholdet en smule for at gøre plads til kærnemælk, som gør disse cookies ekstra knasende og sprøde. Fra min krydderihylde har jeg tilsat kardemomme, der giver en god smagsmæssig kontrast til den søde og parfumerede rosenvands-glasur.