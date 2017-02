Tærte med blodappelsin og marengs

1. Start med at lave dejen; bland mel, sukker og salt i en skål. Tilsæt smør (skåret i små firkanter) og gnid det mellem fingrene indtil smørstykkerne er på størrelse med brødkrummer. Hæld vandet i og saml dejen til en ensartet kugle. Dæk dejkuglen med husholdningsfilm og lad den hvile i køleskabet i 30 minutter.

2. Smør din tærteform. Rul dejen ud på en meldrysset overflade indtil dejen er 5 mm tyk. Flyt dejen over i den smurte tærteform, og skær eventuelle overskydende kanter væk. Prik huller i dejen med en gaffel. Lad dejen hvile yderligere 30 minutter i køleskabet.

3. Forvarm ovnen til 200 C, læg et stykke bagepapir ovenpå tærten og fyld tærten op med tørrede bønner eller ris. Forbag tærtebunden i 25 minutter indtil den er gylden.

4. Nå tærten er færdig, tages den ud af ovnen og stilles på en rist. Fjern bagepapiret med de tørrede bønner/ris og sænk ovnens temperatur til 150 C.

5. Lav fyldet mens tærtedejen forbages; riv skallen af blodappelsinerne og juice dem. Du skal bruge 200 ml juice. Tilføj appelsinskal, juice, rørsukker, æg og æggeblommer til en lille kasserolle. Rør godt rundt indtil massen er ensartet. Tænd varmen på komfuret på medium-lav og fortsæt med at piske over varmen indtil massen begynder at tykne. Tilsæt smørret og rør videre indtil curden har samme konsistens som en vaniljecreme. Hæld curden over i den forbagte tærtebund og bag tærten yderligere 15-17 minutter indtil curden lige akurart har sat sig.

6. Lad tærten køle af mens du laver marengsen; pisk æggehviderne stive i en stor skål. Lav en simpel sirup ved at tilføje rørsukker og vand til en lille kasserolle og koge siruppen indtil et sukkertermometer viser 115 C (soft ball stadiet). Den varme sirup hældes i en tynd stråle ned i æggehviderne mens du pisker. Fortsæt med at piske indtil marengsen er hvid og skinnende.

7. Hæld marengsen over den afkølede tærte. Brug en teske til at fordele marengsen og lave små hvirvler.

8. Brug en brænder til at brænde marengsen let.

9. Velbekomme!