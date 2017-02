Hvordan salter man citroner?

Mikkel og August var i denne weekend på familiebesøg på Fyn, mens jeg var alene hjemme for første gang, siden August blev født. Selvom jeg nyder lidt alene-tid, er der ikke noget bedre, end når de kommer ind ad døren igen. Det første August gør, er at finde sit LEGO frem og tømme sin legetøjskasse ud over stuegulvet med det største smil på læben, inden han går videre til at rydde vores hylde med kogebøger. Han gentager denne rutine mindst én gang dagligt og bliver virkelig babysur, hvis vi afbryder hans ’busy baby plans’, som vi kalder dem.

Min rutine er af en anden slags disse dage. Jeg bager, sylter og konserverer. Og det er også emnet for dagens indlæg; hvordan man salter citroner, for at være præcis.

Saltede citroner er en uundværlig ingrediens i det marokkanske køkken - og nu også på min krydderihylde. De fangede min interesse for flere år siden under en rejse til de travle souks i Marrakesh, hvor de bliver solgt i massevis. Deres unikke syltede smag er yderst vanedannede, men også meget intens. Vær derfor opmærksom på, at en lille smule rækker langt. Hvis du vil indarbejde dem i dit eget køkken, er det en god idé at starte, hvor du normalvis ville tilføre syre og salt – eksempelvis i min opskrift på linguine med palmekål og saltede citroner.