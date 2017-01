Linguine med palmekål og saltede citroner

Enkel men lækker, cremet pastaret

Hej 2017! Mens Mikkel og August tager sig en lur i vores soveværelse, har jeg en time, måske endda to, hvis jeg er heldig, til at færdiggøre dette årets første indlæg. Jeg kan måske endda nå at sætte mig med en kop myntete og bladre gennem den udgave af Kinfolk, som jeg købte før jul; det har ligget uåbnet på hylden lige siden.

Hverdagen har simpelthen bare været kaotisk ud over det sædvanlige den seneste tid. Jeg vil ikke kede jer med alle detaljerne, så lad mig blot sige, at det har involveret evige baby-forkølelser, afbrudt søvn og en lige lovlig tidlig sengetid nytårsaften. Men vi har styr på det; det er blot en fase, som så mange andre. I disse faser fokuserer vi i stedet på at nyde enkle, men virkelig lækre retter, som f.eks. den, jeg deler med jer i dag; en enkel pastaret med cremet sauce, saltede citroner og palmekål. Retten er blevet gentaget i det uendelige i løbet af de seneste uger, hvor vi blot har udskiftet palmekålen med, hvad end vi har haft af sæsongrønt i køleskabet; som savoykål, spidskål og spinat.

Og så er der de saltede citroner; en ingrediens, som jeg tilfældigvis stødte på i Marrakesh for 4 år siden. Som det er tilfældet med så mange andre ’eksotiske ingredienser’ som dukkah, sumak og rosenvand, blev jeg fuldstændig betaget af de saltede citroners smag og unikke egenskaber.

Ikke desto mindre var det først i begyndelsen af december – i midten af den førnævnte ualmindeligt kaotiske hverdag – at jeg havde et par citroner i overskud. Og som man siger; ”When life gives you lemons, preserve them!”

Så det gjorde jeg, og ventede i 3 uger førend de var klar til brug. At vente har aldrig været min stærkeste side, men de er ventetiden værd, og nu kan jeg slet ikke forstille mig min krydderihylde uden dem! De går godt i gryderetter, salater, pastaretter og alle andre retter, som vinder ved at få tilsat syre og salt. Mulighederne er uendelige!