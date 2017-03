Svampet og fyldig chokoladekage med kaffe, røg og whisky

På en varm sommerdag, i en hvirvelvind af musikfestivalstøv, mødte jeg for ti år siden en mand. Han var iført slidte Chuck Taylor All Stars, havde et skævt smil på læben og lokkede med tilsagn om kolde øl og gode grin. Senere på aftenen tog vi ind på festivalpladsen til koncert, og selv den dag i dag kan jeg ikke lade være med at smile, når jeg hører en sang fra den koncert i radioen. For mig er det tonerne af ung kærlighed.

Det er den selvsamme mand, jeg lavede denne kage til. Mikkel fyldte for nylig 30, men han går ikke ret meget op i sine fødselsdage. Det gør jeg til gengæld, og mere til. Sandheden er, at jeg begynder nedtællingen lige efter jul, selvom Mikkels fødselsdag er i februar, og min først er i august. I min bog bør en 30-års fødselsdag - eller nogen anden fødselsdag, for den sags skyld - ikke gå ubemærket hen.

Jeg vidste, at jeg ville lave en lagkage til ham. Fire lags kærlighed. Fire lag til at fejre det hele. For vi er de stolte men travle forældre til en tumling, og det betyder, at vi nogle gange glemmer os selv og vores kærlighed lidt. Så jeg valgte at lave hans drømmekage med alle de smage og aromaer, han kan lide: kaffe, røg og whisky.

Jeg startede med at lave bundene; luftige og fugtige med en smag af stærk kaffe og mørk chokolade. Mens de var i ovnen, smeltede jeg smørret og lod en Lapsang Souchong te (sort te med en aroma og smag af røg) trække deri i 20 minutter for at lave det røgede smør, jeg skulle bruge til chokoladecremen mellem hvert lag. Som topping lavede jeg en karamelsauce med et skvat whisky og en konsistens, der fik den til at løbe ned ad siderne på kagen.