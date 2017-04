Jordskokkesuppe med stenbiderrogn

Denne opskrift er den sidste i rækken fra Mikkels fødselsdagsmenu, og den sidste opskrift, som jeg vil dele fra vores lejlighed i København. I den kommende weekend flytter vi ind i vores nye hus i Svendborg med udsigt til sundet og et stenkast fra skoven.

Imens vi tager hul på et nyt kapitel i vores liv, lukkes et andet. Et kapitel, som fortæller en historie om sene middage med medstuderende, der gennem årene er blevet tætte venner og veninder; slentreture gennem Assistens Kirkegård på de første forårsdage; et overforbrug af surdejsbrød fra mit lokale yndlingsbageri, Mirabelle; og uforglemmelige madoplevelser, der har formet mig som amatørkok - jeg glemmer aldrig den eftermiddag, hvor Mikkel og jeg cyklede til Noma og først vendte hjem 20 retter senere.

I takt med, at de første dage med 10+ grader stille og roligt fortrænger de sidste spor af vinteren, starter min favoritsæson; sæsonen for stenbiderrogn. Og dette var netop, hvad jeg servede på denne silkebløde jordskokkesuppe sammen med små sprøde æblestykker og en aromatisk timianolie, hvis gran- og pebernoter giver suppen et lille kick.

Suppen er perfekt at servere i forårsmånederne her i Norden, da jordskokker fortsat er i sæson, og du har mulighed for at købe de første partier stenbiderrogn hos din lokale fiskehandler. De ferskenfarvede perler kan være lidt dyre i starten af sæsonen, men en lille portion rækker langt, og du skal kun bruge en lille skefuld som pynt på suppen.