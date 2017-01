Himmelsk glutenfri blåbærtærte med kokossukker

Denne bærkage er en hyldest til min yndlingssæson, efteråret. Den tid på året, hvor træer og buske står i flammer og alverdens bær modnes.

Jeg serverede kagen første gang en efterårsdag på Sydfyn, hvor vi besøgte Mikkels forældre i deres sommerhus. Vi brugte hele weekenden på at gå ture i skoven, plukke bær og nyde efterårets varme farver. En eftermiddag brugte jeg vores høst til at bage denne kage; en glutenfri mandelkage toppet med masser af friskplukkede blåbær, brombær og blommer.

Kagen er i øvrigt sødet med kokossukker, som jeg er ret vild med at bruge, når jeg bager. Det giver den dejligste karamelagtige smag, og det er let at bruge, for det kan erstatte rørsukker i forholdet 1:1.

Om vinteren udskifter jeg de friske bær med de frosne af slagsen – det bliver kagen absolut ikke ringere af.