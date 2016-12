Enkel og perlende julecocktail med kombucha

Julecocktail med fermenteret sodavand

Mens mine tanker var optaget af at mindes det forgangne år og mentalt forberede mig på et liv ”post-barsel”, kom december snigende, og jeg opdagede det ikke førend Wham’s ”Last Christmas” pludselig spillede i radioen.

Heldigvis var jeg ikke helt uforberedt; for lidt tid siden besluttede jeg nemlig at fremstille en julecocktail, som jeg kan servere for venner og familie, der kommer på besøg i juledagene; noget festligt, men som er relativt let at forberede med ingredienser fra skabet.

Resultatet blev denne Ingefær Kombucha, Gin & Citron cocktail lavet af en krydret citronsirup, gin og den lækreste økologiske kombucha fra det lokale mikro-bryggeri Læsk fra Vesterbro i København.

Kombucha er en naturligt fermenteret sodavand lavet på en sød te, som jeg har været vild med hele året; Jeg har endda anskaffet mig min egen kombucha-kultur, som har boblet lystigt på vores køkkenhylde og sørget for, at vi hele tiden har haft perlende kombucha klar. Indtil nu har udvalget af kombucah været ret begrænset i Danmark, og jeg blev derfor vildt begejstret, da Læsk lancerede deres første parti kombucha tidligere på året.

Bag Læsk står Eric og Line, som fremstiller økologisk kombucha af høj kvalitet, og de har indtil videre tre smagsvarianter; en klassisk version med grøn te og ingefær, en mere sommerlig variant med grøn te og hyldeblomst, og endelig en lettere vovet kombucha med rooibos-te og espresso, som også er gået hen og blevet en af mine favoritter. Alle ingredienser er nøje udvalgt på baggrund af smag og kvalitet, og Line fortæller mig under mit og Mikkels besøg i deres lille bryggeri, at det blandt andet er derfor, at de selv presser deres egen økologiske ingefærjuice til fremstillingen af deres kombucha.

Men men men, julen nærmer sig hastigt, så lad os finde cocktailshakeren frem.