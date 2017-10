Den perfekte opskrift på kanelsnegle

Først og fremmest; Min Macaron Workshop den 4. november 2017 er nu åben for tilmelding, så skynd dig at reservere en plads! Jeg glæder mig til at tilbringe endnu en eftermiddag i de lækre franske macarons tegn, hvor jeg vil dele ud af alt, hvad jeg ved om, hvordan du opnår den blanke overflade og de smukke fødder, som kendetegner den perfekte macarons. Jeg vil gennemgå den ”italienske metode” og lære dig, hvordan du laver en silkeblød ganache til at

fylde de lækre macarons med. Du kan læse meget mere her.

Og nu - et forsinket glædelig kanelbollens dag! Dette er opskriften på min version af den søde klassiker, som jeg serverede for min familie forleden. Jeg har efterhånden æltet, rullet og bagt mig igennem en del opskrifter på kanelsnegle. Jeg har dog altid ment, at de enten har været for tørre og kedelige eller at forholdet mellem dej og fyld ikke har været helt rigtigt. Jeg har derfor glædet mig til at dele denne opskrift på de - efter min mening - perfekte kanelsnegle. De er bløde, takket være smør og æg, og en fornuftig mængde kanel og et hint af whisky giver dem en dejlig varme. De er perfekte at servere på en kold efterårsdag eller som et hyggeligt indslag til en kop te, et tæppe, fødderne oppe og en god bog. Det er vel efterår!