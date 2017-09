Men inden vi går videre til opskriften, vil jeg gerne sige en stor tak til alle, som i lørdags deltog i min udsolgte macaron workshop i Svendborg (se flere billeder). Jeg føler mig så heldig over, at jeg fik muligheden for at undervise otte fantastiske kvinder og mænd fra hele landet. Vi havde det så sjovt! Vi drak bobler og diskuterede sirup-temperaturer, og hver deltager fik en æske med deres egne macaron kreationer med hjem sammen med en lille gave fra et par sponsorer.

Tusind tak til Chokoladekompagniet for at bidrage med min mørke yndlingschokolade fra Valrhona, og tusind tak til Biogan for at sponsorere noget af jeres lækre økologiske mandelmel. Hvis du ikke nåede at få en plads på workshoppen denne gang, kan skrive dig op til mit nyhedsbrev og få besked, så snart billetsalget til min næste workshop