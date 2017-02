Dæk op med sukkulenter

Opdækning der er en 30-års fødselar værdig

Kaffe, røg og whisky var smagene ved den fødselsdagsmiddag, Mikkel afholdte i anledningen af sin 30 års fødselsdag. I dette indlæg vil jeg dele det bord, som jeg dækkede til lejligheden, og hvis I når hele vejen igennem indlægget, vil I også finde den menu, vi serverede.

De af jer, som følger mig på Instagram ved, at vi netop er hjemvendt fra Marokko, hvor vi brugte et par dage på at slappe af. Vi tilbragte en nat i et hyggeligt berber-telt i Agafay ørkenen lidt syd for Marrakech. Den næste morgen vågnede vi utrolig tidligt (takket være vores betænksomme søn, August), tids nok til at nyde det smukke landskab og solen, da den stod op over de snedækkede Atlasbjerge og svøbte den blege ørken i sine varme stråler. Og lige dér fyldte Mikkel 30 år! For at fejre denne milepæl havde han i denne weekend inviteret nogle af sine ældste og tætteste venner til god mad, vin og cognac; en borddækningsmulighed, jeg ikke kunne lade passere.