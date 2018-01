Vores stue har store vinduer. Hvor skal vi placere vores tv?

Hej Lone

Jeg er flittig læser af BO BEDRE og er altid meget begejstret for de indretningstips du giver til læserne. Derfor tænkte jeg at du også kunne hjælpe os med vores lille udfordring:-)

Vi er ved at bygge nyt hus og efter planen skal vi flytte ind til marts. Det er virkelig vores drømmehus, så vi glæder os rigtig meget.

Vi er dog lidt i tvivl om hvordan vi skal indrette vores stue så vi får den udnyttet bedst muligt. For os er det vigtigt at den bliver hyggelig og at der bliver et godt sofa+tv område. Derudover er der mod syd et stort grønt område som vi får direkte udsigt til gennem det store vindue, så hvis man også kunne få kig til dette fra sofaen, ville det være optimalt, men det er ikke det vigtigste.

På de vedhæftede tegninger kan du se hvordan stuen ligger i huset med direkte forbindelse til køkken-alrummet. Vinduet mod vest er et højtliggende vindue, så der er vægplads nedenunder der eventuelt kunne udnyttes til TV’et?

Lige nu har vi en tre-personers sofa med chaiselong i venstre side, men jeg tænker at der skal ny sofa(er) til for at det kommer til at fungere?

Håber du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Louise H.